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Apple откажется от производства iPhone 13 Mini — Bloomberg

Apple откажется от производства iPhone 13 Mini — Bloomberg
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Журналист издания Bloomberg Марк Гурман предположил, что Apple хочет полностью отказаться от линейки iPhone 13 Mini. По его мнению, компания прекратит производство небольших смартфонов уже после презентации iPhone 15, которая состоится 12 сентября.

Такое мнение журналист высказал, основываясь на поставках iPhone 13 Mini в США. Сейчас пополнение ассортимента происходит каждые две-три недели, а в отдельных случаях затягивается до шести-восьми недель. Кроме того, утечки новой линейки и слухи о будущих смартфонах Apple не предполагают возвращения Mini-устройств.

Как отмечают в MacRumors, отказ от iPhone 13 Mini будет логичным шагом для Apple. Так, продажи смартфона составляют всего 3% от общих поставок iPhone 13 — это один из худших показателей в истории устройств компании.

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