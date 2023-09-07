В интернете вирусятся фейковые фото iPhone 15 Pro

В Сеть слили новые фото якобы настоящего iPhone 15 Pro с упаковкой. В комплекте со смартфоном также идёт кабель USB-C.
Согласно надписи на коробке, активировать устройства нельзя вплоть до 16 сентября, иначе грозит штраф в 200 тыс. юаней. На фотографиях показаны iPhone 15 Pro в двух расцветках — серой и фиолетовой.
Фото: Shishir
Фото: Shishir
Фото: Shishir
Однако некоторые пользователи усомнились в достоверности изображений. На это указывает сразу несколько вещей: слишком большая рамка экрана на упаковке, чересчур резкие линии, есть зазоры внутри коробки, фиолетовый цвет корпуса вообще не отличается от iPhone 14 Pro и вкладыш выполнен из пластика, а не из картона.
Полноценная презентация iPhone 15, Apple Watch Series 9 и других продуктов компании состоится 12 сентября в 20:00 мск.
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