В интернете вирусятся фейковые фото iPhone 15 Pro

В Сеть слили новые фото якобы настоящего iPhone 15 Pro с упаковкой. В комплекте со смартфоном также идёт кабель USB-C.

Согласно надписи на коробке, активировать устройства нельзя вплоть до 16 сентября, иначе грозит штраф в 200 тыс. юаней. На фотографиях показаны iPhone 15 Pro в двух расцветках — серой и фиолетовой.

Фото: Shishir

Фото: Shishir

Фото: Shishir

Однако некоторые пользователи усомнились в достоверности изображений. На это указывает сразу несколько вещей: слишком большая рамка экрана на упаковке, чересчур резкие линии, есть зазоры внутри коробки, фиолетовый цвет корпуса вообще не отличается от iPhone 14 Pro и вкладыш выполнен из пластика, а не из картона.

Полноценная презентация iPhone 15, Apple Watch Series 9 и других продуктов компании состоится 12 сентября в 20:00 мск.