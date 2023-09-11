Раскрыты рейтинги лучших футболистов в EA Sports FC 24

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Electronic Arts опубликовала рейтинги лучших игроков в EA Sports FC 24. Они практически полностью совпадают с недавней утечкой из бета-версии: в десятку вошли как футболисты, так и футболистки.

В четвёрку лучших вошли Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Кевин Де Брёйне и Алексия Путельяс. Примечательно, что в первую десятку попал только один вратарь — голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

Десять лучших футболистов в EA Sports FC 24

Килиан Мбаппе — 91 Эрлинг Холанд — 91 Кевин Де Брёйне — 91 Алексия Путельяс — 91 Лионель Месси — 90 Сэм Керр — 90 Роберт Левандовски — 90 Гарри Кейн — 90 Карим Бензема — 90 Тибо Куртуа — 90

Фото: EA Sports

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.