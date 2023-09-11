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Раскрыты рейтинги лучших футболистов в EA Sports FC 24

Раскрыты рейтинги лучших футболистов в EA Sports FC 24
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Electronic Arts опубликовала рейтинги лучших игроков в EA Sports FC 24. Они практически полностью совпадают с недавней утечкой из бета-версии: в десятку вошли как футболисты, так и футболистки.

В четвёрку лучших вошли Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Кевин Де Брёйне и Алексия Путельяс. Примечательно, что в первую десятку попал только один вратарь — голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

Десять лучших футболистов в EA Sports FC 24

  1. Килиан Мбаппе — 91
  2. Эрлинг Холанд — 91
  3. Кевин Де Брёйне — 91
  4. Алексия Путельяс — 91
  5. Лионель Месси — 90
  6. Сэм Керр — 90
  7. Роберт Левандовски — 90
  8. Гарри Кейн — 90
  9. Карим Бензема — 90
  10. Тибо Куртуа — 90

Фото: EA Sports

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.

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