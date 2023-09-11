Раскрыты рейтинги лучших футболистов в EA Sports FC 24
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Electronic Arts опубликовала рейтинги лучших игроков в EA Sports FC 24. Они практически полностью совпадают с недавней утечкой из бета-версии: в десятку вошли как футболисты, так и футболистки.
В четвёрку лучших вошли Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Кевин Де Брёйне и Алексия Путельяс. Примечательно, что в первую десятку попал только один вратарь — голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа.
Десять лучших футболистов в EA Sports FC 24
- Килиан Мбаппе — 91
- Эрлинг Холанд — 91
- Кевин Де Брёйне — 91
- Алексия Путельяс — 91
- Лионель Месси — 90
- Сэм Керр — 90
- Роберт Левандовски — 90
- Гарри Кейн — 90
- Карим Бензема — 90
- Тибо Куртуа — 90
Фото: EA Sports
EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.
Рассказываем о новой «Фифе»:
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