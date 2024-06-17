Российский смартфон «Р-ФОН» готовится к выходу на рынок

По информации газеты «Коммерсантъ», отечественный смартфон «Р-ФОН» постепенно готовится к появлению на рынке. Несколько дней назад гаджет прошёл первые тесты, а следующие пройдут в конце июня.

Изначально смартфон планировали продавать только корпоративным клиентам, однако потом планы изменились. IT-эксперт Сергей Вильянов заявил, что это вынужденная мера.

Непонятно, за какую цену они собираются его продавать. Были слухи и про 40 тысяч рублей и про 60 тысяч рублей. Но надо понимать, что аналогичные аппараты от китайских производителей на Android предлагают примерно за 20-25 тысяч рублей. Соответственно, не совсем понятно, в чём профит.

Точной даты старта продаж российского смартфона пока нет, однако у создателей гаджета уже большие планы на его реализацию.