Microsoft анонсировала кредитную карту Xbox Mastercard для владельцев консоли

Компания Microsoft представила кредитную карту Xbox Mastercard. Её владельцы смогут зарабатывать баллы за покупки, которые потом смогут потратить на игры для Xbox и другие цифровые товары (например, подписку на Netflix).

За первую покупку с Xbox Mastercard пользователи смогут получить 5000 баллов, а затем — по баллу за каждый потраченный доллар. Покупки в Microsoft Store и сервисах-партнёрах дадут дополнительные очки, а после их можно будет обменять на скидки (100 баллов = $ 1).

Фото: Microsoft

На первом этапе Xbox Mastercard будет доступна только участникам программы предварительной оценки, а в 2024 году кредитную карту сможет оформить любой владелец Xbox в США. Будет ли эта возможность доступна в других странах, пока неизвестно.