Microsoft анонсировала кредитную карту Xbox Mastercard для владельцев консоли
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Компания Microsoft представила кредитную карту Xbox Mastercard. Её владельцы смогут зарабатывать баллы за покупки, которые потом смогут потратить на игры для Xbox и другие цифровые товары (например, подписку на Netflix).
За первую покупку с Xbox Mastercard пользователи смогут получить 5000 баллов, а затем — по баллу за каждый потраченный доллар. Покупки в Microsoft Store и сервисах-партнёрах дадут дополнительные очки, а после их можно будет обменять на скидки (100 баллов = $ 1).
Фото: Microsoft
На первом этапе Xbox Mastercard будет доступна только участникам программы предварительной оценки, а в 2024 году кредитную карту сможет оформить любой владелец Xbox в США. Будет ли эта возможность доступна в других странах, пока неизвестно.
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