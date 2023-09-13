iPhone 15 Pro станут самыми лёгкими Pro-«айфонами» в истории Apple
Поделиться
Во время своей презентации Apple объявила, что новые iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max станут заметно легче всех остальных Pro-версий iPhone. Благодаря корпусу из титана смартфоны ощущаются на 8–9% легче.
По словам тех, кто уже пощупал гаджет, Pro-версии iPhone 15 действительно ощущаются лёгкими. Притом лёгкость не означает слабую прочность. Титан — одновременно прочный и лёгкий сплав. Apple применила его на замену раме из нержавеющей стали, которая добавляла и без того плотным Pro-версиям вес. Теперь этот нюанс ликвидирован.
Старт продаж iPhone 15 — 22 сентября. Предзаказы откроются 15-го числа. До России смартфоны доберутся в начале октября. Цена базового iPhone 15 — 125 тыс. рублей. Стоимость других версий можно узнать в нашем материале.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 сентября 2023
-
12:10
-
11:07
-
10:58
-
10:17
-
09:37
-
09:10
-
08:38
-
07:51
-
07:08
-
06:27
- 12 сентября 2023
-
22:02
-
21:35
-
21:27
-
21:25
-
21:17
-
21:07
-
21:01
-
20:46
-
20:38
-
20:16
-
19:53
-
19:26
-
19:06
-
18:41
-
18:23
-
18:22
-
17:45
-
17:23
-
17:17
-
16:56
-
16:26
-
16:20
-
16:05
-
15:29
-
15:05
Партнерский контент