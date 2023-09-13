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iPhone 15 Pro станут самыми лёгкими Pro-«айфонами» в истории Apple

iPhone 15 Pro станут самыми лёгкими Pro-«айфонами» в истории Apple
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Во время своей презентации Apple объявила, что новые iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max станут заметно легче всех остальных Pro-версий iPhone. Благодаря корпусу из титана смартфоны ощущаются на 8–9% легче.

По словам тех, кто уже пощупал гаджет, Pro-версии iPhone 15 действительно ощущаются лёгкими. Притом лёгкость не означает слабую прочность. Титан — одновременно прочный и лёгкий сплав. Apple применила его на замену раме из нержавеющей стали, которая добавляла и без того плотным Pro-версиям вес. Теперь этот нюанс ликвидирован.

Старт продаж iPhone 15 — 22 сентября. Предзаказы откроются 15-го числа. До России смартфоны доберутся в начале октября. Цена базового iPhone 15 — 125 тыс. рублей. Стоимость других версий можно узнать в нашем материале.

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