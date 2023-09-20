«Cyberpunk 2077 в её лучшем виде» — критики в восторге от Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

20 сентября спало эмбарго на публикацию рецензий аддона Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Расширение развернётся в новом районе Найт-сити под названием Догтаун и расскажет шпионскую историю о вызволении президента новых США из опаснейшего места во всём городе.
Судя по всему, у CD Projekt RED получилось отличное дополнение к основной игре — средний балл на агрегаторе Opencritic у проекта составляет 90 из 100. В своих рецензиях критики называют «Фантомную свободу» финальным штрихом для всей Cyberpunk 2077, отмечая интересный сюжет, запоминающихся персонажей и множество нового контента, который ввели в том числе в патче 2.0.
Фото: Opencritic
Phantom Liberty воплощает в себе всё лучшее из Cyberpunk 2077, совмещая это с запоминающимся сюжетом, увлекательными побочными миссиями и незабываемыми решениями.
Основная сюжетная линия Phantom Liberty напряжённая и захватывающая, в ней отличные актёры играют запоминающихся персонажей, а внезапные повороты здесь встречаются на каждом шагу. В каждом квесте игрока ждёт что-нибудь уникальное и интересное — включая и побочный контент. Догтаун великолепен, смертоносен и проработан.
Phantom Liberty — это Cyberpunk 2077 в её лучшем виде. Захватывающее повествование с великолепными персонажами добавляет ещё одно измерение в ролевую игру с открытым миром, а дизайн основных миссий и побочных квестов всё ещё остался на высшем уровне. Это потрясающее расширение, которое подарит поистине незабываемые впечатления.
Если CD Projekt Red и пришлось компенсировать разочаровывающий запуск Cyberpunk 2077, то они сделали это с помощью Phantom Liberty. Просто невероятно.
CD Projekt RED оправдывает свой статус, предлагая одно из лучших расширений в истории игр. Это Cyberpunk 2077 в её лучшем виде!
Phantom Liberty — это то, чем должна был стать Cyberpunk 2077 три года назад. Это невероятное расширение может похвастаться захватывающим сюжетом, яркими персонажами, увлекательным игровым процессом и значительно улучшенной механикой прокачки.
Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 выйдет уже 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Патч 2.0 со множеством изменений выйдет на пять дней раньше — 21-го числа.
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