Для ремейка Resident Evil 4 вышло дополнение Separate Ways про Аду Вонг

Сегодня ремейк Resident Evil 4 получил дополнение Separate Ways про Аду Вонг. Оно уже доступно для покупки на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.
Separate Ways предложит геймерам вновь окунуться в Resident Evil 4, но играть предстоит не за Леона, а за Аду Вонг. Игроки смогут оценить сюжет со стороны героини. По ходу своего приключения Ада встретит Альберта Вескера, который попытается возродить корпорацию «Амбрелла». Вдобавок к этому у геймеров будет доступ к новым видам оружия и многому другому.
Вместе с выходом дополнения в режиме «Наёмники» появилось два новых героя: Ада и Вескер. В этом режиме нужно играть за определённого персонажа и отбиваться от волн зомби.
Видео доступно на YouTube-канале Resident Evil. Права на видео принадлежат Capcom.
Ремейк Resident Evil 4 доступне на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.
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