iPhone 15 привезли в Россию за день до старта продаж в мире

За сутки до официального старта продаж iPhone 15 уже добрался до России. Как сообщает портал iPhones.ru, компания МТС уже привезла новые смартфоны Apple в страну. В ближайшее время технические специалисты протестируют линейку устройств, чтобы обеспечить корректную работу устройств на территории РФ.

iPhone 15 Pro Max уже продемонстрировали публике во флагманском магазине МТС в Москве. Посетители могли оценить новинку своими руками и получить консультацию от специалистов компании.

Несмотря на ранний привоз техники Apple, старт продаж iPhone 15 намечен на 23 сентября. Именно через сутки после официального запуска во всём мире пользователи из России получат свои гаджеты, купленные ранее по предварительному заказу.