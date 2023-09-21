Everywhere блокируют для России — это новая Roblox с крутой графикой от продюсера GTA 5

Бывший продюсер Rockstar Лесли Бензиса, работавший над GTA 5 и Red Dead Redemption, готовится к выпуску своего большого проекта — Everywhere. Это метавселенная в духе Roblox, где игроки сами могут создавать миры и игры — однако их будут делать и настоящие игровые разработчики.

Сегодня, 21 сентября, был представлен полноценный трейлер платформы, в рамках которого показали несколько миров и инструменты для создания игр, а также объявили о начале регистрации для грядущих этапов тестирования Everywhere.

Видео доступно на YouTube-канале Everywhere. Права на видео принадлежат Build A Rocket Boy.

Однако для россиян эту возможность заблокировали. При попытке зарегистрироваться на сайте Everywhere возникает сообщение о том, что «сейчас невозможно обработать запрос».

При подключении VPN ошибка пропадает и можно спокойно зарегистрироваться. При этом в списке стран нельзя выбрать Россию — её там просто нет. Русский язык в качестве своего разговорного выбрать дают (сайт при этом не переведён).

Первый этап тестирования Everywhere пройдёт скоро — точно до конца 2023 года.