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Россиянин Ярослав Miposhka Найдёнов вышел на 6-е место в рейтинге самых богатых киберспортсменов

Россиянин Ярослав Miposhka Найдёнов вышел на 6-е место в топе богатейших киберспортсменов
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После победы на турнире DreamLeague Season 21 капитан Team Spirit по Dota 2 Ярослав Miposhka Найдёнов поднялся на шестое место в рейтинге киберспортсменов по количеству призовых.

25-летний российский киберспортсмен увеличил свой показатель до $ 5,32 млн, обогнав легендарного KuroKy ($ 5,29 млн). Теперь Мипошку обгоняют только пять экс-игроков OG, дважды побеждавших на чемпионате мира The International 2023.

Топ-10 самых богатых киберспортсменов мира:

  1. Йохан n0tail Сундштейн — $ 7,17 млн.
  2. Джесси JerAx Вайникка — $ 6,49 млн.
  3. Анатан Ana Фам — $ 6,02 млн.
  4. Себастьян Ceb Дебс — $ 5,87 млн.
  5. Топиас Topson Таавитсайнен — $ 5,70 млн.
  6. Ярослав Miposka Найдёнов — $ 5,32 млн.
  7. Куро Салехи KuroKy Тахасоми — $ 5,29 млн.
  8. Магомед Collapse Халилов — $ 5,09 млн.
  9. Илья Yatoro Мулярчук — $ 5,09 млн.
  10. Мирослав Mira Колпаков — $ 5,08 млн.

Помимо Найдёнова, в топе по призовым находятся три его партнёра по команде — Collapse, Yatoro и Mira.

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