Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Россиянин Ярослав Miposhka Найдёнов вышел на 6-е место в топе богатейших киберспортсменов

После победы на турнире DreamLeague Season 21 капитан Team Spirit по Dota 2 Ярослав Miposhka Найдёнов поднялся на шестое место в рейтинге киберспортсменов по количеству призовых.

25-летний российский киберспортсмен увеличил свой показатель до $ 5,32 млн, обогнав легендарного KuroKy ($ 5,29 млн). Теперь Мипошку обгоняют только пять экс-игроков OG, дважды побеждавших на чемпионате мира The International 2023.

Топ-10 самых богатых киберспортсменов мира:

Йохан n0tail Сундштейн — $ 7,17 млн. Джесси JerAx Вайникка — $ 6,49 млн. Анатан Ana Фам — $ 6,02 млн. Себастьян Ceb Дебс — $ 5,87 млн. Топиас Topson Таавитсайнен — $ 5,70 млн. Ярослав Miposka Найдёнов — $ 5,32 млн. Куро Салехи KuroKy Тахасоми — $ 5,29 млн. Магомед Collapse Халилов — $ 5,09 млн. Илья Yatoro Мулярчук — $ 5,09 млн. Мирослав Mira Колпаков — $ 5,08 млн.

Помимо Найдёнова, в топе по призовым находятся три его партнёра по команде — Collapse, Yatoro и Mira.