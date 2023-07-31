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Россиянин Магомед Collapse Халилов вошёл в топ-10 самых богатых киберспортсменов мира

Россиянин Магомед Collapse Халилов вошёл в топ-10 самых богатых киберспортсменов мира
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После победы на крупном коммерческом турнире Riyadh Masters 2023 по Dota 2 четыре из пяти игроков Team Spirit по Dota 2 смогли войти в топ-10 самых богатых киберспортсменов мира по заработанным призовым.

Победа на чемпионате мира The International 2021, триумф в Эр-Рияде и успехи на других турнирах позволили костяку Team Spirit преодолеть отметку в $ 5 млн.

Капитан команды Ярослав Miposka Найдёнов ещё раньше поднялся на 10-е место, а сегодня поднялся ещё на три строчки.

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К нему также присоединился росийский офлейнер Магомед Collapse Халилов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.

Топ-10 самых богатых киберспортсменов мира:

  1. Йохан n0tail Сундштейн — $ 7,2 млн;
  2. Джесси JerAx Вайникка — $ 6,5 млн;
  3. Анатан Ana Фам — $ 6 млн;
  4. Себастьян Ceb Дебс — $ 5,8 млн;
  5. Топиас Topson Таавитсайнен — $ 5,7 млн;
  6. Куро Салехи KuroKy Тахасоми — $ 5,3 млн;
  7. Ярослав Miposka Найдёнов — $ 5,2 млн;
  8. Магомед Collapse Халилов — $ 5 млн;
  9. Илья Yatoro Мулярчук — $ 5 млн;
  10. Мирослав Mira Колпаков — $ 5 млн.
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