Россиянин Магомед Collapse Халилов вошёл в топ-10 самых богатых киберспортсменов мира

После победы на крупном коммерческом турнире Riyadh Masters 2023 по Dota 2 четыре из пяти игроков Team Spirit по Dota 2 смогли войти в топ-10 самых богатых киберспортсменов мира по заработанным призовым.

Победа на чемпионате мира The International 2021, триумф в Эр-Рияде и успехи на других турнирах позволили костяку Team Spirit преодолеть отметку в $ 5 млн.

Капитан команды Ярослав Miposka Найдёнов ещё раньше поднялся на 10-е место, а сегодня поднялся ещё на три строчки.

Материалы по теме Россиянин Miposhka вошёл в топ-10 самых богатых киберспортсменов мира

К нему также присоединился росийский офлейнер Магомед Collapse Халилов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.

Топ-10 самых богатых киберспортсменов мира: