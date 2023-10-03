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В Counter-Strike 2 после сегодняшнего обновления резко упал FPS

В Counter-Strike 2 после сегодняшнего обновления резко упал FPS
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Игроки в Counter-Strike 2 после выпуска обновления стали чаще жаловаться на проблемы с кадровой частотой в ходе игрового процесса.

По мнению геймеров, новый патч только усугубил ситуацию с графикой в CS 2. Это же подтвердили измерения блогера и датамайнера Thour: по его подсчётам, FPS упал на всех картах примерно на 10%.

На ПК с процессором i5-12400F, видеокартой GTX 1660 Ti и 16 гигабайтами оперативной памяти игра выдаёт около 380 кадров на карте Mirage, хотя ещё вчера было 426. На Inferno кадровая частота упала с 314 до 289, и так далее.

После релиза Counter-Strike 2 часть игроков критикует игру за ошибки, баги и читеров. При этом тесты журналистов показали, что шутер хорошо оптимизирован под разные системы.

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