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Похоже, Valve готовит улучшенный Steam Deck

Похоже, Valve готовит улучшенный Steam Deck
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Издание The Verge обратило внимание на то, что Valve, похоже, сертифицировала ещё одну модель Steam Deck. Кажется, в будущем нас ждёт улучшенная версия портативного ПК.

Согласно данным, Valve провела через процесс получения сертификата загадочную модель Valve 1030. Притом компания сделала это через своего поставщика, Quectel, с которым ранее сотрудничала по выпуску оригинального Steam Deck.

Фото: The Verge

Если верить информации в документах, то обновлённый Steam Deck получит поддержку Wi-Fi 6E и других новых функций, но о них пока неизвестно.

В The Verge предположили, что это мог быть существующий Steam Deck с обновлённым радиочипом. Однако Valve, считают в издании, не пришлось бы для такого незначительного изменения готовить целую новую модель.

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