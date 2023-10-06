Илон Маск скроет из основной ленты «Твиттера» лайки и ретвиты

Гендиректор «Твиттера» Илон Маск заявил о ещё одном обновлении, которое скоро настигнет соцсеть. Миллиардер планирует скрыть в основной ленте «Твиттера» лайки и ретвиты.

По словам Маска, читаемость в соцсети станет значительно лучше, если убрать из неё лишние элементы. На публикациях будут видны только просмотры, но если её открыть, то лайки и ретвиты отобразятся вновь.

Фото: Twitter

От этих уродливых URL-карточек с повторяющимся текстом у меня кровоточили глаза. Теперь намного лучше! Далее мы удалим все лишние кнопки действия для основной ленты. Отныне останется только количество просмотров. Это значительно повысит читаемость.

Когда именно произойдёт обновление, неизвестно. Илон Маск не назвал даже примерные сроки.