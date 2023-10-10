Российские веб-сериалы «Про людей и про войну» и «Грузчики» получили 5 наград в США

Российский сериал «Про людей и про войну», рассказывающий истории участников и свидетелей Великой Отечественной войны, получил ряд наград фестиваля Minnesota WebFest в США.

Проект киностудии «Артель» изначально создан для публикации на YouTube, чтобы привлечь внимание молодой аудитории. Ролики цикла выходят с 2020 года и суммарно собрали более 78 млн просмотров.

Третий и последний на текущий момент сезон с подзаголовком «Память» вышел в мае этого года и состоит из трёх эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале «Про людей и войну». Права на видео принадлежат киностудии «Артель.

В Миннесоте «Про людей и войну» получил награды как лучший драматический сериал, лучший актёрский ансамбль в драматическом сериале и лучший оригинальный саундтрек в сериале.

Это далеко не первые награды для «Про людей и войну». С 2020 года сериал выигрывал призы на Берлинском фестивале сериалов, бразильском Rio Web Fest, китайском Shanghai International Short Week и многих других ивентах. В России он также получил несколько призов.

Ещё один российский проект, «Грузчики», выиграл приз как лучший фантастический фильм, а актёр Данил Стеклов — награду за лучшее драматическое исполнение. Проект рассказывает о судьбе Вити и Бори, которые после смерти получают возможность продолжить жизнь, каждый день просыпаясь в теле незнакомых им людей.