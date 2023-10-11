Honkai: Star Rail от авторов Genshin Impact вышла на PS5

Студия HoYoverse выпустила Honkai: Star Rail на PS5. Игра от авторов Genshin Impact наконец-то добралась до актуальной консоли Sony. В честь выхода авторы тайтла опубликовали специальный релизный трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai: Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Honkai: Star Rail — новая бесплатная игра от HoYoverse в жанре JRPG. Разработчики использовали ряд механик, систему монетизации и стилистики из Genshin Impact, хотя боевая система и изучение игрового мира в новом проекте сильно отличаются от предшественницы.

Полноценный релиз проекта на ПК, iOS и Android состоялся 26 апреля 2023 года. Honkai: Star Rail получила в целом положительные оценки от критиков и геймеров.