iPhone 15 Pro назвали лучшим смартфоном для селфи

Эксперты портала DxOMark опубликовали обзор iPhone 15 Pro Max, назвав его идеальным смартфоном для съёмок на фронтальную камеру. Устройство набрало 149 баллов по качеству селфи — по этому показателя гаджет опередил iPhone 14 Pro Max сразу на четыре балла.

Фото: DxOMark

При этом авторы отметили, что фронтальная камера iPhone 15 Pro Max всё ещё неидеальна. При съёмках в сложных условиях или в местах с недостаточным освещением лица могут получаться зернистыми и лишёнными деталей, однако новый смартфон Apple всё равно справляется с селфи-снимками куда лучше своих конкурентов.

Что касается основной камеры, то здесь новинка набрала 154 балла, уступив всего два очка Huawei P60 Pro. Эксперты отмечают, что китайский смартфон лучше справляется со снимками в вечерних и ночных условиях, практически не теряя в детализации.