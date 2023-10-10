В Сети появились изображения iPhone 16 — Apple завершает уже второй этап тестов

Авторитетный инсайдер Маджин Бу, известный верными предположениями о планах Apple, заявил о завершении второго этапа тестов iPhone 16.

По его данным, американский производитель после первой стадии незначительно изменил устройство внешне. Также Бу приложил к сообщению фото дизайна iPhone 16.

Второй этап тестирования iPhone 16 почти закончен. Есть небольшие изменения по сравнению с первым этапом — внешний вид (в основном детали), оптимизация дизайна разделов.

Фото: MajinBuOfficial

Ранее в Сети уже появлялась информация про следующий iPhone, который может выйти в сентябре 2024 года. По словам инсайдеров, Apple планирует увеличить экран и представить несколько смартфонов разных размеров на выбор, а также планирует оснастить iPhone 16 новым процессором.