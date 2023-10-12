Microsoft грозит штраф в $ 29 млрд из-за проблем с налогами в США

Из опубликованного документа Microsoft стало известно, что корпорации грозит штраф в $ 29 млрд из-за проблем с налогами в США. У федерального органа есть претензии к тому, как технологический гигант распределял свою прибыль в период с 2004 по 2013 год между разными странами и юрисдикциями.

Помимо этого, налоговая служба США хочет прибавить к этой сумме накопившиеся с тех пор проценты и ещё один штраф. В Microsoft не согласны с требованием федерального органа, поэтому корпорация собирается обжаловать его и, если ситуация того потребует, довести дело до суда.

По словам представителей Microsoft, налоговая служба не берёт в расчёт уже выплаченные $ 10 млрд. В конце сентября корпорация прекратила продление лицензий компаниям из России.