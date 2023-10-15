«Я здесь герой»: вышел релизный трейлер «Человека-паука 2» для PS5

На ютуб-канале PlayStation вышел релизный трейлер «Человека-паука 2». В ролике разработчики игры из Insomniac Games показали новые геймплейные кадры, главных злодеев, симбиотический костюм, а также Питера Паркера и Майлза Моралеса.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

«Человек-паук 2» продолжит события первой части и расскажет о новых испытаниях, с которыми придётся столкнуться Питеру и Майлзу. В игре можно будет переключаться между двумя героями. А ещё в тайтле появятся Веном, Ящер, Крейвен-охотник и другие культовые злодеи.

Релиз игры состоится уже 20 октября только для PS5. В игре ожидается полная русская локализация. С патчем первого дня тайтл займёт на вашей PS5 чуть больше 88 ГБ.