В «Твиттере» начали тестирование подписки для новых пользователей соцсети

В «Твиттере» начали тестировать подписку для новых пользователей. Для того, чтобы публиковать посты, делать репосты, оставлять лайки и комментарии, другим пользователям теперь нужна будет платная функция. Без неё можно только просматривать записи, видео и подписываться на других.

Ежегодная стоимость подписки составляет $1. Ввели такую функцию пока только в двух странах — Новой Зеландии и Филиппинах. Пользователям, которые уже зарегистрированы в соцсети будет всё доступно без подписки.

Напомним, что в сентябре Илон Маск уже говорил о желании сделать «Твиттер» платным. Цель этого в том, чтобы понизить количество спама и ботов.

Миллиардер пробудет генеральным директором «Твиттер» до конца этого года. Но после из компании он не уйдет, а останется дальше в ней работать.