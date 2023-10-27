Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание третьего дня плей-офф The International 2023 по Dota 2 на 27 октября — где смотреть

Расписание первого дня финальной стадии The International 2023 по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

27 октября на стадионе «Клаймэт Пледж-арена» в Сиэтле пройдут первые матчи решающей стадии чемпионата мира The International 2023 по Dota 2.

Участники верхней сетки определят две команды, которые попадут в топ-3 по итогам турнира, а в нижней сетке плей-офф пройдут два матча на вылет — в том числе дерби российских команд BetBoom Team и Virtus.pro.

Расписание игр первого дня финального этапа The International 2023:

  • 27 октября, 20:00. Нижняя сетка, nouns (США) — Gaimin Gladiators (Европа);
  • 27 октября, 23:00. Нижняя сетка, BetBoom Team (Россия)Virtus.pro (Россия);
  • 28 октября, 2:00. Верхняя сетка, Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Швеция);
  • 28 октября, 5:00. Верхняя сетка, LGD Gaming (Китай) — Azure Ray (Китай).

Прямая трансляция The International 2023 по Dota 2 на русском языке

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android