Расписание первого дня финальной стадии The International 2023 по Dota 2

27 октября на стадионе «Клаймэт Пледж-арена» в Сиэтле пройдут первые матчи решающей стадии чемпионата мира The International 2023 по Dota 2.

Участники верхней сетки определят две команды, которые попадут в топ-3 по итогам турнира, а в нижней сетке плей-офф пройдут два матча на вылет — в том числе дерби российских команд BetBoom Team и Virtus.pro.

Расписание игр первого дня финального этапа The International 2023:

27 октября, 20:00. Нижняя сетка, nouns (США) — Gaimin Gladiators (Европа);

27 октября, 23:00. Нижняя сетка, BetBoom Team (Россия) — Virtus.pro (Россия) ;

— ; 28 октября, 2:00. Верхняя сетка, Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Швеция);

— Team Liquid (Швеция); 28 октября, 5:00. Верхняя сетка, LGD Gaming (Китай) — Azure Ray (Китай).

Прямая трансляция The International 2023 по Dota 2 на русском языке