Расписание первого дня финальной стадии The International 2023 по Dota 2
27 октября на стадионе «Клаймэт Пледж-арена» в Сиэтле пройдут первые матчи решающей стадии чемпионата мира The International 2023 по Dota 2.
Участники верхней сетки определят две команды, которые попадут в топ-3 по итогам турнира, а в нижней сетке плей-офф пройдут два матча на вылет — в том числе дерби российских команд BetBoom Team и Virtus.pro.
Расписание игр первого дня финального этапа The International 2023:
- 27 октября, 20:00. Нижняя сетка, nouns (США) — Gaimin Gladiators (Европа);
- 27 октября, 23:00. Нижняя сетка, BetBoom Team (Россия) — Virtus.pro (Россия);
- 28 октября, 2:00. Верхняя сетка, Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Швеция);
- 28 октября, 5:00. Верхняя сетка, LGD Gaming (Китай) — Azure Ray (Китай).
Прямая трансляция The International 2023 по Dota 2 на русском языке
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