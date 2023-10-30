В Госдуме поздравили Team Spirit с победой на The International 2023 по Dota 2

В ночь на 30 октября завершился The International 2023 — 12-й чемпионат мира по Dota 2. Победу по итогам трёх карт одержал российско-украинский коллектив Team Spirit, уверенно переигравший европейскую команду Gaimin Gladiators.

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поздравил коллектив с этим достижением. Чиновник отметил, что триумф Team Spirit — отличный пример того, что спорт должен быть вне политики.

Хочется поздравить нашу интернациональную команду и её участников независимо от национальности. И россиян, и украинцев. Если будут там присутствовать ещё какие-то ребята из других стран, мы всех будем приветствовать. Потому что это реально хороший пример для всех видов спорта, для всех федераций, которые пытаются включать политику. А здесь политики нет никакой. Ребята объединяются по профессиональным, по личным качествам, по духу. Поэтому Team Spirit так и называется. Это простой пример, как должно быть во всём мире. Они уже второй раз завоёвывают очень важный трофей. Для нас это очень важное событие. Для развития компьютерного спорта это важное событие, потому что раньше говорили, что какие-то пацаны играют там во что-то. А эти пацаны выигрывают серьёзные деньги. Поэтому «Игры Будущего» планируется провести в новом формате. Будет и компьютерная история, и реальный спорт.

The International 2023 по Dota 2 проходил в США в период с 12 по 30 октября. На чемпионате мира по «Доте 2» приняли участие 20 команд, включая четыре коллектива из России. Они боролись за призовой фонд в размере $ 3,1 млн и престижный трофей — Эгиду чемпионов.