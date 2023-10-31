Team Spirit опубликовали фото c поднятием трофея за победу на The International 2023

Киберспортивный клуб Team Spirit выложил несколько снимков, сделанных сразу после победы состава по Dota 2 на чемпионате мира The International 2023.

На фотографиях Ярослав Miposhka Найдёнов и его партнёры поднимают Эгиду Чемпионов (Aegis of Champions) — главный трофей в Dota 2, который получает каждый победитель TI.

Напомним, для Team Spirit это уже второй Аегис: первый они получили за победу на The International 10 осенью 2021 года. Из игроков в первый раз победил на ЧМ только мидер Денис Larl Сигитов, перешедший в стан «драконов» перед началом этого сезона.

Фото Team Spirit с Эгидой Чемпионов

Фото: Team Spirit

Фото: Team Spirit

Фото: Team Spirit

Фото: Team Spirit

В финале TI12 пятёрка Ярослава Miposhka Найдёнова победила европейскую Gaimin Gladiators со счётом 3:0. За первое место Team Spirit получит $ 1,4 млн.