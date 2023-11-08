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Для Starfield вышла бета-версия патча со множеством изменений

8 ноября разработчики Starfield из Bethesda выпустили для игры бета-версию крупного патча со множеством изменений. На данный момент скачать апдейт можно только в Steam.

Коротко о главном

Улучшена общая производительность

На ПК добавили поддержку технологии масштабирования изображения DLSS

Улучшена механика стелса — врагам теперь сложнее заметить игрока

Добавлена горячая клавиша, чтобы персонаж мог быстро съесть пищу или выпить напиток

Улучшен внешний вид глаз прохожих

Ознакомиться с полным списком изменений можно на официальном сайте Bethesda.

Релиз Starfield состоялся 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Проект получил положительные оценки от критиков, однако рейтинг игры в Steam продолжает падать и сейчас составляет всего 70%.