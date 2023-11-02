Авторы Starfield ответили на негативный отзыв в Steam — они не считают планеты скучными

В начале октября пользователь под ником soso опубликовал в Steam развёрнутый отрицательный отзыв с претензиями к Starfield; геймер провёл в игре почти 100 часов. Пару дней назад на сообщение ответил сотрудник Bethesda.

Разработчик извинился перед игроком за то, что Starfield не оправдала его ожиданий. По словам автора тайтла, некоторые планеты команда изначально хотела сделать пустыми.

Некоторые планеты пустые по задумке — это не скучно. Замысел заключается в том, чтобы исследование в Starfield заставило геймера почувствовать себя маленьким.

Также soso отметил в своей рецензии, что Starfield сделала огромный шаг назад как в жанре RPG, так и для игр самой Bethesda. Он заявил, что даже в Fallout 4 было гораздо больше уникального контента.

Релиз Starfield состоялся 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Проект получил положительные оценки от критиков, однако рейтинг игры в Steam продолжает падать и сейчас составляет всего 71%.