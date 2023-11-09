Valve представила Steam Deck с OLED-экраном
9 ноября компания Valve анонсировала версию Steam Deck с OLED-экраном. Новая модель может похвастаться улучшенным 7,4-дюймовым дисплеем, цветопередачей и увеличенным временем автономной работы.
Характеристики свежих версий
Фото: Valve
Steam Deck OLED 512 ГБ
- Процессор: 6-нм Zen 2 4c/8t
- Экран: 7,4-дюймовый HDR OLED с разрешением 1280х800 пикселей
- Память: 512 ГБ NVMe SSD
- Сеть: Wi-Fi 6E
- Батарея: 50 Вт/ч (~ 3-12 часов игры)
- Зарядка: 45 Вт
- Цена: $ 549 (~ 50 тыс. рублей)
Steam Deck OLED 1 ТБ
- Процессор: 6-нм Zen 2 4c/8t
- Экран: 7,4-дюймовый HDR OLED с разрешением 1280х800 пикселей и химически травленым антибликовым стеклом
- Память: 512 ГБ NVMe SSD
- Сеть: Wi-Fi 6E
- Батарея: 50 Вт/ч (~ 3-12 часов игры)
- Зарядка: 45 Вт
- Цена: $ 649 (~ 60 тыс. рублей)
Также Valve уменьшила цену обычной Steam Deck с 256 ГБ. Ещё в компании заявили, что прекратят продажи моделей с 64 ГБ и 512 ГБ памяти после того, как их запасы иссякнут.
Кроме того, Valve показала ограниченную серию Steam Deck с полупрозрачным корпусом. Заказать её смогут только жители США и Канады по цене в $ 649 (~ 60 тыс. рублей).
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