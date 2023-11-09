Valve представила Steam Deck с OLED-экраном

9 ноября компания Valve анонсировала версию Steam Deck с OLED-экраном. Новая модель может похвастаться улучшенным 7,4-дюймовым дисплеем, цветопередачей и увеличенным временем автономной работы.

Характеристики свежих версий

Фото: Valve

Steam Deck OLED 512 ГБ

Процессор : 6-нм Zen 2 4c/8t

: 6-нм Zen 2 4c/8t Экран : 7,4-дюймовый HDR OLED с разрешением 1280х800 пикселей

: 7,4-дюймовый HDR OLED с разрешением 1280х800 пикселей Память : 512 ГБ NVMe SSD

: 512 ГБ NVMe SSD Сеть : Wi-Fi 6E

: Wi-Fi 6E Батарея : 50 Вт/ч (~ 3-12 часов игры)

: 50 Вт/ч (~ 3-12 часов игры) Зарядка : 45 Вт

: 45 Вт Цена: $ 549 (~ 50 тыс. рублей)

Steam Deck OLED 1 ТБ

Процессор : 6-нм Zen 2 4c/8t

: 6-нм Zen 2 4c/8t Экран : 7,4-дюймовый HDR OLED с разрешением 1280х800 пикселей и химически травленым антибликовым стеклом

: 7,4-дюймовый HDR OLED с разрешением 1280х800 пикселей и химически травленым антибликовым стеклом Память : 512 ГБ NVMe SSD

: 512 ГБ NVMe SSD Сеть : Wi-Fi 6E

: Wi-Fi 6E Батарея : 50 Вт/ч (~ 3-12 часов игры)

: 50 Вт/ч (~ 3-12 часов игры) Зарядка : 45 Вт

: 45 Вт Цена: $ 649 (~ 60 тыс. рублей)

Также Valve уменьшила цену обычной Steam Deck с 256 ГБ. Ещё в компании заявили, что прекратят продажи моделей с 64 ГБ и 512 ГБ памяти после того, как их запасы иссякнут.

Кроме того, Valve показала ограниченную серию Steam Deck с полупрозрачным корпусом. Заказать её смогут только жители США и Канады по цене в $ 649 (~ 60 тыс. рублей).