Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Valve представила Steam Deck с OLED-экраном

Valve представила Steam Deck с OLED-экраном
Аудио-версия:
Комментарии

9 ноября компания Valve анонсировала версию Steam Deck с OLED-экраном. Новая модель может похвастаться улучшенным 7,4-дюймовым дисплеем, цветопередачей и увеличенным временем автономной работы.

Характеристики свежих версий

Фото: Valve

Steam Deck OLED 512 ГБ

  • Процессор: 6-нм Zen 2 4c/8t
  • Экран: 7,4-дюймовый HDR OLED с разрешением 1280х800 пикселей
  • Память: 512 ГБ NVMe SSD
  • Сеть: Wi-Fi 6E
  • Батарея: 50 Вт/ч (~ 3-12 часов игры)
  • Зарядка: 45 Вт
  • Цена: $ 549 (~ 50 тыс. рублей)

Steam Deck OLED 1 ТБ

  • Процессор: 6-нм Zen 2 4c/8t
  • Экран: 7,4-дюймовый HDR OLED с разрешением 1280х800 пикселей и химически травленым антибликовым стеклом
  • Память: 512 ГБ NVMe SSD
  • Сеть: Wi-Fi 6E
  • Батарея: 50 Вт/ч (~ 3-12 часов игры)
  • Зарядка: 45 Вт
  • Цена: $ 649 (~ 60 тыс. рублей)

Также Valve уменьшила цену обычной Steam Deck с 256 ГБ. Ещё в компании заявили, что прекратят продажи моделей с 64 ГБ и 512 ГБ памяти после того, как их запасы иссякнут.

Кроме того, Valve показала ограниченную серию Steam Deck с полупрозрачным корпусом. Заказать её смогут только жители США и Канады по цене в $ 649 (~ 60 тыс. рублей).

Материалы по теме
Baldur's Gate 3 и Elden Ring — Valve назвала самые популярные игры на Steam Deck в октябре
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android