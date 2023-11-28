Звезда «Крепкого орешка 4» и «Фарго» Тимоти Олифант сыграет в сериале по «Чужому»

Как сообщает издание Deadline, актёр Тимоти Олифант сыграет в сериале про Чужого от автора «Фарго» Ноя Хоули. По данным инсайдеров, звезда «Крепкого орешка 4» и того же «Фарго» воплотит роль синтетика и тренера персонажа Сидни Чендлер, которая сыграет роль мета-человека с сознанием ребёнка в теле взрослой женщины.

Сериал по вселенной «Чужого» разрабатывает телеканал FX, главную роль в проекте исполнит Алекс Лоутер, известный по «Чёрному зеркалу». Создатель франшизы Ридли Скотт выступит продюсером и консультантом шоу, а его события развернутся на Земле ещё до сюжета самого первого фильма с Сигурни Уивер.

У сериала пока нет официального названия и даты релиза, однако его премьера может состояться уже в 2024 году. Точную дату выхода авторы назовут позже.