Финал Школьной лиги по киберспорту пройдёт в Москве: в программе «Тетрис» и поиск на время

В середине декабря московском комплексе VK Play Арена состоится финал Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги среди школьников. Лучшие команды страны сразятся за призовой фонд в размере 1 млн рублей.

Участники турнира будут соревноваться в пяти видах программы: Dota 2, «Мир танков» (режим «Стальной охотник»), «Тетрис», электронные шахматы и поиск в интернете на время.

Турнир пройдёт в воскресенье, 17 декабря, начало — в 12:00 по московскому времени. Вход для зрителей будет свободным, но потребуется предварительная регистрация на сайте Федерации киберспорта. Между играми ФКС России запланировала развлекательную программу с косплеерами, зонами VR и настольных игр, а также выставкой ретроконсолей.