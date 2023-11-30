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Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, «Человек-паук 2» и другие — лучшие игры года по версии Time

Десять лучших игр 2023 года по версии журнала Time — Baldur's Gate 3 на втором месте
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Авторитетный американский журнал Time представил список из десяти лучших игр 2023 года. В топ вошли проекты вне зависимости от платформы.

Так, первую строчку заняла Alan Wake 2 — журналисты особенно похвалили сюжет, постоянное ощущение опасности в хорроре и смелый подход к нарративу. На втором месте оказалась Baldur's Gate 3 — за увлекательный и очень глубокий геймплей, харизматичных персонажей и вклад в развитие жанра пошаговых RPG. Замкнул тройку «Человек-паук 2» от Insomniac — авторы особенно похвалили сиквел за побочные квесты, сюжет и стремительные полёты на паутине.

В топ вошли также последняя «Зельда», ремейки Resident Evil 4 и Dead Space, платформер Super Mario Bros. Wonder и инди-хит Dredge.

Десять лучших игр 2023 года по версии Time

  1. Alan Wake 2
  2. Baldur’s Gate 3
  3. «Человек-паук 2»
  4. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  5. Resident Evil 4
  6. Dead Space
  7. Super Mario Bros. Wonder
  8. Star Wars Jedi: Survivor
  9. Diablo 4
  10. Dredge.
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