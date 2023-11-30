Десять лучших игр 2023 года по версии журнала Time — Baldur's Gate 3 на втором месте
Авторитетный американский журнал Time представил список из десяти лучших игр 2023 года. В топ вошли проекты вне зависимости от платформы.
Так, первую строчку заняла Alan Wake 2 — журналисты особенно похвалили сюжет, постоянное ощущение опасности в хорроре и смелый подход к нарративу. На втором месте оказалась Baldur's Gate 3 — за увлекательный и очень глубокий геймплей, харизматичных персонажей и вклад в развитие жанра пошаговых RPG. Замкнул тройку «Человек-паук 2» от Insomniac — авторы особенно похвалили сиквел за побочные квесты, сюжет и стремительные полёты на паутине.
В топ вошли также последняя «Зельда», ремейки Resident Evil 4 и Dead Space, платформер Super Mario Bros. Wonder и инди-хит Dredge.
Десять лучших игр 2023 года по версии Time
- Alan Wake 2
- Baldur’s Gate 3
- «Человек-паук 2»
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Resident Evil 4
- Dead Space
- Super Mario Bros. Wonder
- Star Wars Jedi: Survivor
- Diablo 4
- Dredge.
Комментарии