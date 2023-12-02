Событие Fortnite с LEGO и Эминемом: как это было

В Fortnite прошло событие «Большой взрыв» — это финал четвёртой главы игры перед большим запуском новой эпохи проекта. Ивент как раз показывал, чего стоит ожидать в ближайшие дни, а именно сразу несколько новых полноценных режимов (а скорее даже игр). Всего показали три новых «мира»:

LEGO — это будет выживач в открытом мире в духе Minecraft (релиз 7 декабря)

Rocket Racing — аркадные гонки от создателей Rocket League (релиз 8 декабря)

Rocket Racing Фото: Epic Games

Фестиваль Fortnite — музыкальная ритм-игра. Фестиваль продемонстрировали сразу с двумя треками Эминема (релиз 9 декабря).

Постер игры с The Weeknd Фото: Epic Games

Если вы пропустили событие, то у вас будет возможность ещё дважды принять участие: из-за огромных очередей на серверы Epic Games объявила о повторных показах. Они пройдут в 1:00 мск и в 5:00 мск.

Запись события

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.

Уже завтра начнётся пятая глава Fortnite с новым сезоном, героями которых станут Солид Снейк и Питер Гриффин. Вдобавок игру значимо расширят: у оружия появится возможность менять обвесы, герои смогут забираться на стены, а на карте будет возможность захватить поезд.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU. Права на видео принадлежат Fortnite.