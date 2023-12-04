Тайдхалкер, Тор Спирит и Spideriki: художник с помощью ИИ совместил героев Dota 2 и Marvel

Русскоязычный художник под ником kondrachuk с помощью нейросети Midjourney совместил героев Dota 2 с супергероями команды «Мстителей» из киновселенной Marvel.

Всего у автора получилось пять новых персонажей. Каждый из них получил новые характеристики и способности, визуальный образ и описание.

Clockman (Железный человек + Clockwerk)

Фото: kondrachuk.me

Thor Spirit (Тор + Storm Spirit)

Фото: kondrachuk.me

Amerikka (Капитан Америка + Kunkka)

Фото: kondrachuk.me

Spideriki (Человек-Паук + Riki)

Фото: kondrachuk.me

Tidehulker (Халк + Tidehunter)

Фото: kondrachuk.me

Помимо этого, художник сгенерировал более 50 иконок новых предметов в стилистике Dota 2, создал несколько изображений новых локаций и показал, как бы мог выглядеть гайд на героя в его вселенной. Полностью проект можно найти и просмотреть на Dprofile.