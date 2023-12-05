Похоже, GTA 6 переведут на русский язык

Похоже, Grand Theft Auto 6 будет переведена на русский язык: на это намекает набор субтитров для дебютного трейлера на официальном канале Rockstar Games — среди 15 языков есть и русский.

Однако официального подтверждения этому нет, хотя и подобный исход не удивит: недавно студия выпустила переиздание первой Red Dead Redemption, где одной из отличительных особенностей стало появление русского языка — в оригинале 2010 года их не было.

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Пока многие издатели, среди которых больше все отличилась Electronic Arts, полностью отказываются переводить свои игры на русский язык, Rockstar Games, похоже, идёт другим путём. GTA 6 выйдет в 2025 году.