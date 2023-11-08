GTA 6 представят очень скоро: следим за анонсом Rockstar. LIVE

Утром 8 ноября известный журналист Джейсон Шрайер из Bloomberg сообщил, что анонс GTA 6 состоится очень скоро: «возможно, уже на этой неделе». При этом первый большой трейлер грядущего блокбастера покажут не сразу, а лишь в декабре — видимо, на церемонии The Game Awards 2023, она пройдёт в ночь с 7 на 8 декабря.
Мы решили следить за событием в формате LIVE — отслеживать все новости на эту тему и держать вас в курсе, а вдобавок напомнить известные детали из огромной утечки прошлого года.
Акции Take-Two после новостей о GTA 6 очень выросли
После новостей Bloomberg о скором анонсе GTA 6 акции Take-Two выросли аж на 10% (до открытия биржи). Что удивительнее, сегодня у компании квартальный отчёт — возможно, игру сегодня и анонсируют, что наконец-то более открыто рассказать акционерам про неё.
Что известно про GTA 6
- место действия — современный Вайс-Сити.
- будет два главных героя (неизвестно, это любовники или брат и сестра), но между ними можно будет свободно переключаться.
- из Red Dead Redemption 2 придёт система диалогов, возможность таскать трупы, ходить на корточках, а также ограничение на инвентарь — все пушки больше не дадут носить «в кармане».
- у героев будут параметры усталости, голода и тому подобного — опять же, игрокам RDR 2 это уже знакомо.
Выход ожидается до конца июня 2025 года — многие рассчитывают на осень 2024-го, тогда как другие ставят на весну 2025-го.
А чего вы ждёте от следующей Grand Theft Auto? Со времён пятой части прошло уже больше 10 лет: да, за это время не вышло ни одной новой части «Великого автоугонщика» — да и Rockstar за это время выпустила лишь одну Red Dead Redemption 2.