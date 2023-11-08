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Анонс ГТА 6: когда ждать, что покажут, трейлер, первые детали, дата выхода

GTA 6 представят очень скоро: следим за анонсом Rockstar. LIVE
Михаил Шевкун
Анонс ГТА 6: когда ждать
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Но трейлер покажут не сразу.

Утром 8 ноября известный журналист Джейсон Шрайер из Bloomberg сообщил, что анонс GTA 6 состоится очень скоро: «возможно, уже на этой неделе». При этом первый большой трейлер грядущего блокбастера покажут не сразу, а лишь в декабре — видимо, на церемонии The Game Awards 2023, она пройдёт в ночь с 7 на 8 декабря.

Мы решили следить за событием в формате LIVE — отслеживать все новости на эту тему и держать вас в курсе, а вдобавок напомнить известные детали из огромной утечки прошлого года.

Акции Take-Two после новостей о GTA 6 очень выросли Что известно про GTA 6
15:18 Михаил Шевкун

Акции Take-Two после новостей о GTA 6 очень выросли

После новостей Bloomberg о скором анонсе GTA 6 акции Take-Two выросли аж на 10% (до открытия биржи). Что удивительнее, сегодня у компании квартальный отчёт — возможно, игру сегодня и анонсируют, что наконец-то более открыто рассказать акционерам про неё.

15:15 Михаил Шевкун

Что известно про GTA 6

  • место действия — современный Вайс-Сити.
  • будет два главных героя (неизвестно, это любовники или брат и сестра), но между ними можно будет свободно переключаться.
  • из Red Dead Redemption 2 придёт система диалогов, возможность таскать трупы, ходить на корточках, а также ограничение на инвентарь — все пушки больше не дадут носить «в кармане».
  • у героев будут параметры усталости, голода и тому подобного — опять же, игрокам RDR 2 это уже знакомо.

Выход ожидается до конца июня 2025 года — многие рассчитывают на осень 2024-го, тогда как другие ставят на весну 2025-го.

Подробнее про утечку игры в 2022 году
Слив GTA 6 — ещё одна громкая неудача Rockstar. Последствия могут быть катастрофическими
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Слив GTA 6 — ещё одна громкая неудача Rockstar. Последствия могут быть катастрофическими

А чего вы ждёте от следующей Grand Theft Auto? Со времён пятой части прошло уже больше 10 лет: да, за это время не вышло ни одной новой части «Великого автоугонщика» — да и Rockstar за это время выпустила лишь одну Red Dead Redemption 2.

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Теги Чемп.Play Игры GTA 6 •••

Заглавное фото: Reddit

Источник: «Чемпионат»

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