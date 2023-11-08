GTA 6 представят очень скоро: следим за анонсом Rockstar. LIVE

Утром 8 ноября известный журналист Джейсон Шрайер из Bloomberg сообщил, что анонс GTA 6 состоится очень скоро: «возможно, уже на этой неделе». При этом первый большой трейлер грядущего блокбастера покажут не сразу, а лишь в декабре — видимо, на церемонии The Game Awards 2023, она пройдёт в ночь с 7 на 8 декабря.

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А чего вы ждёте от следующей Grand Theft Auto? Со времён пятой части прошло уже больше 10 лет: да, за это время не вышло ни одной новой части «Великого автоугонщика» — да и Rockstar за это время выпустила лишь одну Red Dead Redemption 2.