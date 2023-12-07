LEGO Fortnite вышла: первым игрокам дарят подарки

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Epic Games выпустила LEGO Fortnite — первую новую игру внутри Fortnite. Перед нами приключенческий выживач, в который одновременно могут играть сразу 16 друзей. LEGO Fortnite доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и Android, а также в GeForce Now, Amazon Luna и Xbox Cloud Gaming.

Вместе с запуском игры выпустили геймплейный трейлер проекта.

Видео доступно на YouTube-канале LEGO Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games и LEGO Group.

Вдобавок первые игроки абсолютно бесплатно могут забрать набор «Настоящего искателя»: он включает героя-путешественника Тая (обычный и LEGO), украшение на спину и набор заданий для повышения уровня учётной записи.

LEGO Тай Фото: Epic Games

Через 24 часа в игру добавят гонки Rocket Racing, а спустя ещё сутки — музыкальную ритм-игру «Фестиваль».