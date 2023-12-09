Создатели Guitar Hero выпустили музыкальную игру в Fortnite

9 декабря Epic Games объявила о запуске Fortnite Festival — третьей игры внутри самой Fortnite. В честь её выхода компания также опубликовала трейлер. В ролике играет известная песня рок-группы The White Stripes под названием Seven Nation Army.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU. Права на видео принадлежат Epic Games.

За разработку Fortnite Festival отвечает студия Harmonix, создатели Guitar Hero, Rock Band и Dance Central. На первом постере режима был размещён музыкант The Weeknd — его облик также можно будет купить. Первый сезон режима продлится вплоть до 22 февраля 2024 года.

Fortnite теперь позиционируют как фундамент большой метавселенной, где свои игры и цифровые проекты могут создавать абсолютно все. Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.