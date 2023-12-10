iPhone 15 Pro Max подешевел в России сразу на 30%

Линейка iPhone 15 в России продолжает дешеветь. Как обратили внимание в издании Hi-Tech Mail, стоимость смартфона iPhone 15 Pro Max упала уже до 130 тыс. рублей.

Для сравнения: на старте продаж цена гаджета составляла 190-200 тыс. рублей, однако всего за два с половиной месяца упала сразу на 30%. В последний раз гаджет серьёзно дешевел в конце октября — тогда стоимость устройства составляла около 165 тыс. рублей.

Ранее участники рынка связывали резкое снижение цен на линейку iPhone 15 с большими запасами новых «яблочных» гаджетах на складах. Это значит, что российским торговым сетям удалось наладить параллельный импорт, который конкурирует с серым импортом на различных маркетплейсах. Кроме того, стоимость гаджетов на старте могла быть искусственно завышена, считают эксперты.