Российская 9Pandas вылетела с ESL One Kuala Lumpur 2023 по Dota 2

Российский коллектив 9Pandas потерял шансы на выход в плей-офф по итогам второго игрового дня ESL One Kuala Lumpur 2023 — последнего крупного турнира уходящего года по Dota 2.

«Панды», которые приехали на чемпионат в экспериментальном составе с Afoninje и V-Tune, смогли выиграть лишь одну карту в четырёх матчах, зато отметились штрафом за «неправомерное использование паузы» — во время перерыва один из игроков отлучился с игрового места без уважительной причины.

Фото: Чемпионат

В группе А другая российская команда BetBoom Team занимает третье место, все четыре серии сыграв со счётом 1:1. Коллектив сохраняет шансы как на выход в верхнюю сетку, так и на вылет: последняя игра с Blacklist International состоится завтра в 7:00 мск.

Фото: Чемпионат

ESL One Kuala Lumpur 2023 проходит в столице Малайзии с 11 по 17 декабря. Призовой фонд составляет $ 1 млн.