Apple представила топ-10 самых популярных игр и приложений на iPhone в 2023 году

Компания Apple раскрыла список самых скачиваемых игр и приложений 2023 года. В каждый список вошло по 10 проектов.

Так, первое место среди бесплатных приложений занял Temu: Shop Like a Billionaire, сервис для покупок. Из игр чаще всего скачивали MONOPOLY GO! и Roblox, а в платном сегменте лидируют Minecraft, Heads Up! и Geometry Dash.

Топ-10 бесплатных приложений на iPhone в 2023 году:

Temu: Shop Like a Billionaire CapCut – Video Editor Max: Stream HBO, TV, & Movies Threads, an Instagram app TikTok Instagram* Google YouTube: Watch, Listen, Stream WhatsApp Messenger Gmail – Email by Google

* соцсеть запрещена на территории РФ.

Топ-10 платных приложений на iPhone в 2023 году:

Shadowrocket HotSchedules Procreate Pocket The Wonder Weeks 75 Hard AutoSleep Track Sleep on Watch Goblin Tools TonalEnergy Tuner & Metronome SkyView AnkiMobile Flashcards

Топ-10 бесплатных игр на iPhone в 2023 году:

MONOPOLY GO! Roblox Royal Match Subway Surfers Gardenscapes Call of Duty: Mobile Block Blast! Makeover Studio: Makeup Games Parking Jam 3D Survivor!.io

Топ-10 платных игр на iPhone в 2023 году: