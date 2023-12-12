FISSURE анонсировала два топ-турнира BetBoom Dacha по Dota 2 с призовыми по $ 1 млн

Турнирный оператор FISSURE проведёт два глобальных турнира серии BetBoom Dacha по Dota 2 в 2024 году. Призовой фонд каждого из них составит $ 1 млн, участие в финальной части ивентов примут по 12 команд.

Первая в наступающем году BetBoom Dacha пройдёт с 5 по 16 февраля. Своё участие уже подтвердили российские BetBoom Team и Team Spirit, а также Gaimin Gladiators, LGD Gaming и Aurora. К ним присоединятся победители отборочных, которые запланированы на первую половину января.

Как и BetBoom Dacha по CS 2, ивент пройдёт в Дубае (ОАЭ). Помимо основного турнира, в рамках ивента пройдёт также чемпионат в формате «1х1» с призовым $ 100 тыс.

Второй ивент в 2024 году состоится 4–15 октября, детали турнира будут анонсированы позднее.