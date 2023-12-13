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BLAST Premier: World Final 2023. Групповой этап. День 1
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Valve просит перестать нюхать Steam Deck

Valve просит перестать нюхать Steam Deck
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На игровом форуме Reset Era запустилось обсуждение Steam Deck и его выхлопных газов. Геймеры рассказывают, что любят их вдыхать. Это зашло настолько далеко, что стало даже чем-то вроде мема среди владельцев портативного ПК.

Один из пользователей написал в поддержку и спросил, безопасно ли вдыхать эти газы, выделяемые из Steam Deck. Valve ответила, что делать так ни в коем случае нельзя.

Фото: Metapod100

Как и в случае со всей электроникой, вдыхать газы устройства не рекомендуется. При обычном использовании никакой угрозы жизни нет, но вдыхать пары намеренно не следует. Мы понимаем, что это такой мем, но лучше перестать так делать.

Обсуждать странный и приятный запах газов из Steam Deck начали ещё после выхода устройства в феврале 2022 года. Тогда люди находили тех, кому тоже нравится вдыхать пары из-за их аромата.

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