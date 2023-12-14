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Продажи игровых консолей в России в 2023 году выросли в два раза

Продажи игровых консолей в России в 2023 году выросли в два раза
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Российский рынок игровых консолей за 11 месяцев 2023 года превысил 1 млн проданных устройств, увеличившись примерно вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Около 35% от этого количества пришлось на приставки PlayStation, Xbox и Nintendo, а в денежном выражении они занимают более 85% рынка. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на ритейлейлеров и маркетплейсы.

Так, весь рынок игровых консолей за 11 месяцев в России составил порядка 18 млрд рублей, хотя в прошлом году цифра составляла 8 млрд рублей, сообщают в «М.Видео». Тенденцию подтвердили также представители «Яндекс маркета» и Wildberries. За 11 месяцев число продаж приставок на этих площадках выросло в 2,7 и 3,8 раза соответственно.

Рост популярности консолей связан с восстановлением ассортимента за счёт налаживания цепочек поставок, эффекта низкой базы, выходом ожидаемых игровых релизов и общим ростом популярности гейминга в стране, уточняют в «М.Видео-Эльдорадо». Приставки пользуются повышенным спросом в ноябре и декабре, когда люди начинают приобретать их в подарок на Новый год.

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