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Game Informer назвало The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom лучшей игрой 2023 года

Game Informer назвало The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom лучшей игрой 2023 года
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Издание Game Informer подвело игровые итоги года и назвало игры, которые больше всего выделились в течение всего 2023-го. Лучшей игрой года стала The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. По словам журналистов, Nintendo удалось сделать невероятный сиквел и впечатляющую приключенческую игру.

На втором месте оказалась Baldur's Gate 3, на третьем — «Человек-паук 2». Ещё в топ попали Super Mario Bros. Wonder, Star Wars Jedi: Survivor, Alan Wake 2 и Street Fighter 6.

Топ-10 лучших игр 2023 года по версии Game Informer

  1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  2. Baldur's Gate 3
  3. «Человек-паук 2»
  4. Ремейк Resident Evil 4
  5. Alan Wake 2
  6. Star Wars Jedi: Survivor
  7. Super Mario Bros. Wonder
  8. Jusant
  9. Sea of Stars
  10. Street Fighter 6
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