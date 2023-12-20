Game Informer назвало The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom лучшей игрой 2023 года

Издание Game Informer подвело игровые итоги года и назвало игры, которые больше всего выделились в течение всего 2023-го. Лучшей игрой года стала The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. По словам журналистов, Nintendo удалось сделать невероятный сиквел и впечатляющую приключенческую игру.

На втором месте оказалась Baldur's Gate 3, на третьем — «Человек-паук 2». Ещё в топ попали Super Mario Bros. Wonder, Star Wars Jedi: Survivor, Alan Wake 2 и Street Fighter 6.

Топ-10 лучших игр 2023 года по версии Game Informer