SumaiL вернулся в состав Nigma Galaxy по Dota 2 — ранее клуб покинули три игрока
24-летний мидер Сумаил SumaiL Хассан присоединился к составу Nigma Galaxy по Dota 2. Это его вторая попытка — он уже представлял клуб с мая 2022 по май 2023 года.
После этого он отправился в аренду в китайскую Team Aster, а осенью выступил за Team Secret на BetBoom Dacha. Теперь он станет основой нового состава, ведь сейчас в ростере остался лишь капитан KuroKy.
Фото: Nigma Galaxy
На этой неделе активный ростер покинули четыре игрока: Yuma, Mikey и MinD_ContRoL покинули клуб, а GH заявил, что приостанавливает карьеру. Ходят слухи, что в новый состав может вернутся Амер Miracle аль-Баркави.
Состав NIgma Galaxy по Dota 2:
- ???
- Сумаил SumaiL Хассан
- ???
- ???
- Куро Салехи KuroKy Тахасоми
- Марун GH Мехрей (инактив)
- Амер Miracle аль-Баркави (инактив)
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