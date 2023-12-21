SumaiL вернулся в состав Nigma Galaxy по Dota 2 — ранее клуб покинули три игрока

24-летний мидер Сумаил SumaiL Хассан присоединился к составу Nigma Galaxy по Dota 2. Это его вторая попытка — он уже представлял клуб с мая 2022 по май 2023 года.

После этого он отправился в аренду в китайскую Team Aster, а осенью выступил за Team Secret на BetBoom Dacha. Теперь он станет основой нового состава, ведь сейчас в ростере остался лишь капитан KuroKy.

Фото: Nigma Galaxy

На этой неделе активный ростер покинули четыре игрока: Yuma, Mikey и MinD_ContRoL покинули клуб, а GH заявил, что приостанавливает карьеру. Ходят слухи, что в новый состав может вернутся Амер Miracle аль-Баркави.

Состав NIgma Galaxy по Dota 2: