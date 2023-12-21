Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

SumaiL вернулся в состав Nigma Galaxy по Dota 2 — ранее клуб покинули три игрока

SumaiL вернулся в состав Nigma Galaxy по Dota 2 — ранее клуб покинули три игрока
Аудио-версия:
Комментарии

24-летний мидер Сумаил SumaiL Хассан присоединился к составу Nigma Galaxy по Dota 2. Это его вторая попытка — он уже представлял клуб с мая 2022 по май 2023 года.

После этого он отправился в аренду в китайскую Team Aster, а осенью выступил за Team Secret на BetBoom Dacha. Теперь он станет основой нового состава, ведь сейчас в ростере остался лишь капитан KuroKy.

Фото: Nigma Galaxy

На этой неделе активный ростер покинули четыре игрока: Yuma, Mikey и MinD_ContRoL покинули клуб, а GH заявил, что приостанавливает карьеру. Ходят слухи, что в новый состав может вернутся Амер Miracle аль-Баркави.

Состав NIgma Galaxy по Dota 2:

  • ???
  • Сумаил SumaiL Хассан
  • ???
  • ???
  • Куро Салехи KuroKy Тахасоми
  • Марун GH Мехрей (инактив)
  • Амер Miracle аль-Баркави (инактив)
Материалы по теме
Без The International 2023: интервью с Маруном Мерхеем про Dota 2 и Nigma Galaxy
Эксклюзив
Без The International 2023: интервью с Маруном Мерхеем про Dota 2 и Nigma Galaxy
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android