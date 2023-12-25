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Киберспортивный клуб Virtus.prо показал новую форму

Киберспортивный клуб Virtus.prо показал новую форму
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Киберспортивный клуб Virtus.prо представил новый дизайн командной формы на 2024 году. Члены команды будут одеты в новые джерси от бренда спортивной одежды Kappa. Первыми новую версию формы смогли увидеть посетители VP.PАRTY 2023

Новые джерси продаются в магазине «Спортмастер» за 3 тыс. рублей, их можно кастомизировать и нанести свой никнейм. По словам команды, все привыкли к стандартной форме, однако в этот раз она решилась на эксперимент.

Новое джерси — это всегда большое событие как для клуба, так и для его фанатов. Все привыкли, что в форме Virtus.pro находят отражение классические клубные цвета и многолетняя история. Но этот год для нас особенный, поэтому мы пошли на своеобразный эксперимент.

Фото: Virtus.pro

Фото: Virtus.pro

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