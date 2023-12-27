Умер Ли Сон-гюн — звезда фильма «Паразиты»

Издание AP сообщило о смерти актёра Ли Сон-гюна, получившего широкую известность благодаря роли Пак Тон Ика в ленте «Паразиты». Артисту было 48 лет, его нашли мёртвым в собственной машине в центральном парке Сеула.

Сообщается, что на поиски актёра отправились после того, как его жена рассказала полиции о предсмертной записке. Её содержание неизвестно. После того, как органы нашли Ли, они не стали раскрывать дополнительные подробности, в том числе о том, мог ли это быть суицид.

Ранее актёр подвергся полицейскому расследованию в связи с утверждениями о том, что он употреблял запрещённые вещества в доме хозяйки бара. Сам Ли говорил полиции, что хозяйка заставила его это сделать и потом шантажировала.