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«Это общая ностальгия»: актёр Никита Кологривый — о феномене сериала «Слово пацана»

«Это общая ностальгия»: актёр Никита Кологривый — о феномене сериала «Слово пацана»
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Вчера на канала блогера и музыканта Эльдара Джарахова вышло большое интервью с Никитой Кологривым, звездой сериала «Слово пацана». В ходе ролика актёр ответил на много вопросов, в том числе порассуждал над феноменом шоу Жоры Крыжовникова.

По словам Кологривого, всё дело в том, что показанное в проекте — общая ностальгия людей по лучшему, что было в тех временах. А его персонаж Кощей олицетворяет неприятных людей того времени, но и это вызывает некую ностальгию.

Это общее воспоминание. Это наша ностальгия по лучшему и по худшему из того времени. Как мне пишут, оценивая моего персонажа, это воспоминания о неприятных людях из 90-х, от которых дрожь бежала по спине, видя которых, ты понимал, что это плохой человек. И это были люди времени, то есть сейчас таких нет. Для нового поколения — это любопытство, мы узнаём об истории.

Все эпизоды «Слова пацана» можно посмотреть на Wink и START.

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