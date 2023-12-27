Глава Татарстана: я не смотрел «Слово пацана» и не собираюсь

«Слово пацана: Кровь на асфальте» — сериал, стартовавший в ноябре, который обрёл бешеную популярность среди российских зрителей. Шоу рассказывает про непростую жизнь молодёжи в конце 1980-х в СССР, а за основу взяты реальные молодёжные банды Казани тех лет.

В интервью «РИА Новости» губернатор Татарстана Рустам Минниханов заявил, что всё ещё не смотрел сверхпопулярное российское шоу и даже не собирается это делать. По словам чиновника, он рос в то время и прекрасно знает, каково было тогда.

Нет, я не смотрел [сериал]. Вообще не смотрел. Я там был. Зачем мне смотреть? Я там вырос, я там был, я там работал.

Первый сезон «Слова пацана» завершился 21 декабря. За время трансляции сериал обрёл невероятную популярность и стал флагманским проектом сразу двух онлайн-кинотеатров: Wink и Start.