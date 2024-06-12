«Смута» получила патч 1.0.7 — улучшены стелс и боевая система
На этой неделе разработчики исторической RPG «Смута» из Cyberia Nova выпустили для игры патч 1.0.7. Создатели проекта продолжают работать над ним, поэтому в свежем апдейте улучшили стелс, боевую систему, добавили новые диалоги NPC, а также исправили множество багов.
Коротко о главном:
- Враги теперь реагируют на трупы товарищей и занимаются поисками игрока;
- Исправлен баг, когда противники не реагировали на издаваемый звук во время тихого убийства;
- Исправлен баг, приводивший к невозможности парировать лёгкие атаки животных;
- Исправлены проблемы с целом рядом квестов: «Письма Ирены», «Узнать казаков», «Казаки в кабаке», «Лагерь ополчения», «Свободная дорога для Ирены» и так далее;
- Все игровые объекты типа «сторожка» получили визуальное выделение.
С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.
Официальный релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК. Ко всему прочему, в честь Дня России разработчики снизили стоимость игры до 1612 рублей.
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